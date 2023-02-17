Общество 17 февраля 2023, 12:04 Россиянам рассказали об опасностях приготовления быстрой лапши для детей

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Американские ученые выяснили, что большинство случаев ожогов у детей возникали во время приготовления лапши быстрого приготовления. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Чаще всего дети обжигались при проливании горячего бульона на разные участки тела. По мнению ученых, то количество тепла, которое содержится в лапше, с легкостью может вызвать ожоги второй и третьей степени.

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Специалисты порекомендовали хранить лапшу быстрого приготовления в труднодоступных для детей местах.

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