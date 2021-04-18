Россиянам рассказали об опасности воды в бутылках

Разлитая в пластиковые бутылки вода может нанести вред здоровью. Например, если бутылка какое-то время постояла под солнечными лучами, то в воду выделяются канцерогенные вещества, которые образуются в упаковке.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала биохимик Мария Кулешова. По ее словам, пластик негативно влияет на иммунную систему и функции печени.

Отсутствие в бутилированной воде полезных солей и минералов, в частности магния и цинка, которые необходимы организму. А в случае очистки воды методом обратного осмоса она вообще приближается по характеристикам к дистиллированной.

По ее мнению, наиболее полноценную с точки зрения физиологии воду можно получить дома с помощью фильтров для воды. При этом такая вода будет всегда свежая.

Много витаминов, полезных органических кислот и минеральных веществ содержатся в березовом соке, однако злоупотреблять им нельзя. Если выпивать больше одного-двух стаканов сока в день, то можно заработать аллергию и расстройство желудочно-кишечного тракта.