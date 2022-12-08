Общество 08 декабря 2022, 15:55 Россиянам рассказали об опасности домашних новогодних гирлянд Эксперт по безопасности Александр Старостин: не стоит вешать гирлянду рядом с цветами

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Большинство россиян любит украшать свои квартиры новогодними гирляндами для появления праздничного настроения. О рисках таких украшений в доме Lenta.ru рассказал эксперт по безопасности Александр Старостин

По мнению специалиста, гирлянда не должна никаким образом контактировать с приборами нагревания. Также украшение стоит разместить подальше от легковоспламеняемых материалов.

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По данным РИА ФАН, также светящуюся гирлянду нельзя вешать вблизи домашних растений, ведь при поливе вода может попасть на электроприборы.

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