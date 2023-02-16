Общество 16 февраля 2023, 12:51 Россиянам рассказали об опасности чувственных поцелуев при детях Психолог Олеся Маряева: поцелуи в губы при ребенке приводят к размытию его личных границ

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Детям очень важно видеть проявления любви своих родителей по отношению друг к другу. Однако слишком страстные поцелуи взрослых могут повлиять на психику ребенка, сообщила психолог Олеся Маряева в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, чувственные и страстные поцелуи могут привести к психологической травме, из-за которой произойдет размытие личных границ ребенка.

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Также психолог отметила, что большинство детей не понимают уместность поцелуев в губы и могут повторить увиденное в кругу своих сверстников.

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