Общество 03 января 2023, 02:17 Россиянам рассказали об изменении порядка доставки пенсий Доцент РЭУ Лебединская предупредила о новых правилах доставки пенсий в России с 2023 года Pxhere

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Новые правила доставки пенсий начали действовать в России с 2023 года. Об этом сообщила доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

Раньше, как напомнила Лебединская, пенсию почтальоны приносили раз в месяц. Если в этот день получателя не было дома, и он не сумел забрать выплату, то ему нужно было ждать до следующего месяца, либо обращаться в отделение «Почты России».

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В 2023 году это правило прекратило действовать. Теперь, как отметила экономист, в случае отсутствия получателя, почтальон должен еще минимум дважды прийти по адресу, заранее известив адресата о визите.

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При этом с апреля заниматься доставкой пенсии в наличной форме будет только «Почта России». Ее отделения в новогодние каникулы будут работать в обычном графике, а выходной будет только 7 января.

Также в наступившем году традиционная индексация пенсий пройдет в три этапа. В начале февраля вырастет сумма единовременных денежных выплат для льготников. Пересчет страховой пенсии ожидается с 1 апреля. А осенью планируется увеличить выплаты военным пенсионерам.