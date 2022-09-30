Россиянам напомнили об индексации ряда выплат с октября | 360°

Общество 30 сентября 2022, 05:01 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам напомнили об индексации ряда выплат с октября Доцент РУДН Гиринский напомнил об индексации выплат по льготам и пособиям с 1 октября Pxhere.com

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С 1 октября в России вступят в силу изменения в системе социальных выплат. Об этом напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Во многих российских регионах с октября произойдет индексация выплат по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированных выплат для россиян старше 80 лет, отметил Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

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Тем семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону, в срок до 1 октября нужно подать заявления в Пенсионный фонд России (ПФР) для выплаты пособий на детей 8-17 лет.

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Льготники, как добавил Гиринский, с 1 января имеют право получать выплаты, которые автоматически не начисляют, в виде денежных средств или «набора социальных услуг» (НСУ). Такой набор включает в себя лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, а также медицинские изделия по рецептам, продукты для лечебного питания детей-инвалидов. Кроме того, в него входят путевки и бесплатный проезд.

Российское правительство расширит список доходов, которые нельзя списать за долги. В него включены социальные выплаты по инвалидности. Принятые меры повысят уровень защищенности граждан и позволят им сохранить гарантированные государством доходы.

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