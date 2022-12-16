Общество 16 декабря 2022, 16:42 Россиянам рассказали об идеальных новогодних подарках для коллег Коллегам лучше всего подарить елочные игрушки или сладости freepik

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На Новый год принято дарить разнообразные подарки не только своим родным и близким, но и коллегам на работе. О лучших вариантах для таких подарков рассказала Lenta.ru президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

По мнению эксперта, ни в коем случае нельзя дарить своим коллегам дорогие подарки - это может поставить их в очень неудобное положение. Идеальным вариантом станут разнообразные качественные игрушки с символом наступающего года.

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Также для этой цели прекрасно подойдут елочные игрушки и красиво оформленные сладкие подарки. Стоит обратить свое внимание и на декоративные свечи, они прекрасно подойдут в качестве небольшого презента.

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Холгова напомнила, что подарки для коллег должны быть исключительно символическими.