Россиянам рассказали об идеальных для переучивания специальностях

В ближайшее время в России возникнет резкий спрос на специалистов в IT-сфере и в агропромышленном комплексе, причем обучиться этим специальностям не составит никакого труда. Об этом Lenta.ru рассказал рекрутер Ильгиз Валинуров.

«На сегодняшний день существует разнообразие программ обучения, в том числе бесплатных. Можно пройти обучение на IT-специалиста и предлагать себя как стажера или начинающего специалиста. Если вам от 25 до 35, то совершенно точно можете переквалифицироваться», — подчеркнул эксперт.

Около двух лет назад в Россию стали поступать большие инвестиции в агропромышленный сектор. Скорее всего, это тенденция продолжится и дальше. Кроме того, будут актуальны сферы, связанные с цифровизацией.

«Возьмем проекты, связанные с импортозамещением. Там требуются специалисты в машиностроении, производстве электроники. Учитывая наложенные санкции, все, что касается импортозамещения, будет актуально. И точно все, что касается цифровизации, точно будет востребовано», — подытожил Валинуров.