Общество 07 февраля 2023, 16:47 Россиянам рассказали об эффективных способах изучения иностранных языков

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Для многих изучение иностранных языков ассоциируется с неприятной работой и психологическим дискомфортом. О способах эффективного обучения английскому языку рассказала преподаватель, эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам Наталия Тутанцева сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, главный секрет эффективного изучения иностранного языка кроется в веселых и интересных занятиях. Во время обучения очень важно сделать так, чтобы познавательный процесс доставлял человеку удовольствие.

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Для этого можно смотреть любимые фильмы на языке оригинала с субтитрами. Преподаватель также посоветовала сделать английский частью повседневности.

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