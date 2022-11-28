Общество 28 ноября 2022, 12:49 Россиянам рассказали о зимних трендах гардероба

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Экстравагантная одежда в зимний период обычно отходит на второй план, ведь людям в холода хочется комфорта и тепла. Однако и зимой можно сочетать стиль и комфорт, сообщила teleprogramma.pro.

Универсальной одеждой зимой являются меховые эко-шубы - такой образ будет смотреться крайне можно и, что немаловажно, способен согреть в минусовую температуру. Также незаменимым атрибутом зимой являются ботинки на грубой подошве, буквально каждая модница имеет их в своем зимнем гардеробе. Они прекрасно подходят как к брюкам, так и к платьям.

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Сделать образ стильным также помогут акцентные головные уборы - теплые кепки или же шапки с актуальными деталями.

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