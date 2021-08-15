Россиянам рассказали о жертвах телефонных мошенников

Аналитики провели исследование и выяснили, что почти каждый седьмой россиянин, разговаривавший с телефонным мошенником, терял свои деньги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

«Среди заявивших о наличии собственного негативного опыта стало меньше тех, кто сам переводил деньги мошенникам, — 55% против 58% в конце 2020 года. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 14%, в конце 2020 года — 18%», — говорится в сообщении.

По данным исследования, 28% опрошенных сталкивались с телефонными мошенниками, но их сбережения остались целыми. Ни разу не общались с такими мошенниками аж 30% респондентов.

Исследование проводилось в конце июля. В нем приняли участие более трех тысяч человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее эксперты предупредили россиян, что лучший способ сохранить свои деньги в безопасности — вообще никогда не разговаривать с телефонными мошенниками. Но даже если разговор начался, нельзя говорить слова «да» или «нет», потому что их могут записать и использовать в своих целях.