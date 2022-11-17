Общество 17 ноября 2022, 14:42 Россиянам рассказали о заработке при помощи перепродаж квартир «Дни.ру»: перепродажа квартир стала популярным способом заработка

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Популярность заработка на перепродаже квартир растет вместе со стоимостью жилья. Такой способ называется флиппингом, сообщил сайт «Дни.ру».

Суть в том, чтобы приобрести недооцененную квартиру, привести ее в порядок, а потом продать по цене выше. Для этого необходимо иметь целиком всю сумму для покупки. Выбирать стоит те объекты, которые продаются в срочном порядке, с хорошей скидкой.

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Чтобы не возникло проблем, при приобретении жилья для флиппинга необходимо тщательно проверять все документы. Чтобы потом продать квартиру быстрее, следует создать для потенциальных покупателей видимость жилого помещения. Например, поставить ноутбук или чашку кофе, оставить в прихожей тапочки, а в ванной повесить полотенца.

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