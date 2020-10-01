Россиянам рассказали о выдаче ваучеров во время пандемии COVID-19

Отмечается, что ваучер является письменным свидетельством, квитанцией, которая подтверждает приобретение товара, скидки на него либо услуги. Раньше получить его мог любой россиянин, пришедший в Сберкассу с паспортом. Помимо прочего, считалось, что за один документ можно купить два автомобиля «Волга». На базе ваучерных фондов росли финансовые пирамиды. Люди вкладывали в них свои средства и оставались ни с чем.

В наше время это свидетельство используется в ином формате. Так, появились туристические ваучеры. Фирмам разрешили расплачиваться ими с клиентами в период распространения СОVID-19, когда границы страны закрылись.

Гражданину, чья поездка сорвалась, выдают ваучер, равный стоимости путевки. Позже он может использовать его для поездки в том же направлении или выбрать другое место для отдыха.