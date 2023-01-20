Общество 20 января 2023, 15:51 Россиянам рассказали о вреде жизни на высоких этажах Жизнь на верхних этажах негативно влияет на давление человека

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Люди, которые долгое время проживают в многоквартирных домах на высоких этажах, более склонны к развитию хронических стрессов. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Отмечается, что вред для организма человека может возникнуть при проживании в квартире, которая выше шестого этажа. Нахождение человека на высоте около 20 метров негативно влияет на давление и способно вызвать депрессию.

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Также жители верхних этажей дышат вредными выбросами различных промышленных предприятий.

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