Россиянам рассказали о вреде поцелуев для здоровья

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что поцелуи могут привести как к похудению, так и к ожирению. При поцелуях, по его словам, люди обмениваются микрофлорой, которая может ускорять процесс переработки пищи, либо же наоборот, замедлять его. Об этом написало Ura.ru.

«Когда мы обмениваемся инфекцией, в том числе и через поцелуи, мы можем путем проб и ошибок наработать новый микробиом. Мы можем нацеловать себе такой микробиом, который будет очень эффективен, подселим к себе таких „друзей“, которые будут работать очень усердно, перерабатывать нам всю пищу, позволит более эффективно передавать нам часть разобранной ими еды. Может быть наоборот. Мы из худобы невероятной станем склонны к полноте. Все может быть и так, и иначе», — сообщил Хорошев.

Он также отметил, что правильная гигиена полости рта не позволит микробам проникнуть в организм, но при этом напомнил, что и коронавирус, и оспа обезьян могут передаваться с поцелуями.

Всемирный день поцелуев появился более сотни лет назад и отмечается каждый год 6 июля.