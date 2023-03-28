Общество 28 марта 2023, 16:42 Россиянам рассказали о возможных рисках при покупке квартиры по доверенности

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Актуальность продажи недвижимости по доверенности особо возросла за последний год. О возможных рисках при такой сделке сообщили «Дни.ру».

Отмечается, что в любой момент собственник квартиры может отозвать доверенность и через судебное разбирательство признать сделку недействительной.

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Также доверенное лицо может потерять свои полномочия в случае смерти владельца квартиры или признания его недееспособным, однако от потенциального покупателя эти факты могут скрыть.