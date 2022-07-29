Россиянам рассказали о возможных ошибках в кредитной истории

Кредитный рейтинг может быть необоснованно занижен в результате ошибки, но в такой ситуации рейтинг можно оспорить. Об этом NEWS.ru рассказали в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде Главного радиочастотного центра Роскомнадзора.

Специалисты организации помогают россиянам, попавшим в такую ситуацию. Кредитный рейтинг можно повысить, если, например, человеку по ошибке приписали долги другого заемщика. Однако если кредитная история испорчена собственными долгами, очистить ее не получится.

«Зачастую предложения изменить кредитную историю за деньги поступают от мошенников. Не доверяйте таким предложениям и проявляйте бдительность», — предупредила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.