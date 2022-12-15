Общество 15 декабря 2022, 11:52 Россиянам рассказали о возможностях применения маткапитала в 2023 году

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С 2023 года произойдет индексация материнского капитала с учетом фактической инфляции. О возможностях его применения сообщил Life.

Денежные средства маткапитала можно вложить в ипотеку. Однако использовать его при покупке апартаментов или же земельного участка без жилого дома будет нельзя.

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Также детские пособия можно вложить в образование ребенка. Отмечается, что обналичить какую-то часть денег из маткапитала можно только семьям, которые официально признаны нуждающимися.

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