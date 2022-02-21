Россиянам рассказали о возможности получить жилье от государства или предприятия

В России работники некоторых профессий могут претендовать на получение служебного жилья от государства или предприятия. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По ее словам, официального списка таких профессий нет. Однако чаще всего на период службы бесплатное жилье могут предоставить врачам, учителям, военным, судьям, сотрудникам МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, МЧС и Росгвардии, налоговых и таможенных ведомств, депутатам, дворникам, лесникам.

«Главное условие получения служебного жилья — в собственности не должно быть другой недвижимости», — указала эксперт.

Гусятникова отметила, что служебные квартиры нельзя приватизировать, при этом она рассказала, как можно легально получить такое жилье в собственность — для этого нужно сначала перевести его из категории «служебное» в муниципальное, затем оформить договор социального найма.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов назвал способ обеспечить бесплатным жильем часть россиян. По его словам, государство должно софинансировать строительство социального жилья в российских регионах, это поможет сократить очереди на квартиры и обеспечить жилплощадью всех нуждающихся.