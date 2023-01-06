Общество 06 января 2023, 04:07 Россиянам рассказали о возможности получать две пенсии Декан Виноградов: вложившие средства в НПФ могут получать две пенсии Pxhere

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Некоторые россияне могут получать две пенсии. Право на это закреплено на федеральном уровне, рассказал глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Его слова привело агентство «Прайм».

Получать двойную пенсию могут участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также ряд военнослужащих и другие льготные категории жителей России.

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Также претендовать на вторую пенсию могут и те, кто вложил средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Виноградов пояснил, что такая выплата называется негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Россияне самостоятельно направляют взносы на НПО, они инвестируются в выбранном фонде, и после этого их выплачивают обратно.

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Но прежде чем заключать договор с НПФ, нужно внимательно изучить всю имеющуюся информацию об организации, предупредил Виноградов. Это необходимо сделать, чтобы исключить возможность стать жертвой финансовой пирамиды или других мошенников.

В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для находящихся в зоне спецоперации военнослужащих, напомнили «Невские новости».