Россиянам рассказали о возможном подорожании мобильной связи в течение года

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о возможном подорожании мобильной связи в течение года на 15-20%. По словам эксперта, это вынужденный шаг, никоим образом не связанный с целью заработка со стороны операторов. Об этом написало ИА НСН.

«Я думаю, что цены на интернет будут меняться на инфляцию, которая заявляется официально, поскольку Минцифры об этом заявило. Для операторов это не попытка заработать, потому что операторы, в отличие от многих других, оказывают услуги за небольшие расценки. У нас интернет и мобильная связь стоит в России недорого, цены на очень низком уровне, они должны быть выше — тем не менее, они низкие. Исходя из этого, цены увеличатся за этот год процентов на 15-20. На фоне увеличения цен на многие товары в два раза это незначительно», — отметил специалист.

За февраль и март стоимость некоторых интернет-провайдеров уже увеличилась в России. Если в январе пользователи отдельных тарифов получали счета на сумму в 599 рублей, то в феврале цена за связь выросла до 660 рублей.