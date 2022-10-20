Россиянам рассказали о востребованных отраслях на трудовом рынке до конца года | 360°

Общество 20 октября 2022, 17:45 Россиянам рассказали о востребованных отраслях на трудовом рынке до конца года

Читать 360tv в

Президент SuperJob Алексей Захаров объяснил, какие отрасли на российском рынке труда востребованы до конца 2022 года. Специалиста процитировал сайт kp.ru.

По словам Захарова, нынешней зимой можно и нужно идти во все отрасли. Он назвал Россию огромным рынком труда, который во всех отраслях остается ресурсонедостаточным. По его мнению, говорить о каких-либо особенно востребованных специалистах будет некорректно.

Реклама

«Мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания», — добавил президент SuperJob.

Реклама