Россиянам рассказали о востребованных отраслях на трудовом рынке до конца года | 360°

20 октября 2022, 17:45
Россиянам рассказали о востребованных отраслях на трудовом рынке до конца года
Президент SuperJob Алексей Захаров объяснил, какие отрасли на российском рынке труда востребованы до конца 2022 года. Специалиста процитировал сайт kp.ru.
По словам Захарова, нынешней зимой можно и нужно идти во все отрасли. Он назвал Россию огромным рынком труда, который во всех отраслях остается ресурсонедостаточным. По его мнению, говорить о каких-либо особенно востребованных специалистах будет некорректно.
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«Мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания», — добавил президент SuperJob.
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