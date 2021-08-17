Россиянам рассказали о влиянии урожая зерна на цены в магазинах

В этом году в России ожидается богатый урожай зерновых. При этом на цену хлеба в рознице это едва ли заметно повлияет. Все из-за того, что зерно в ценовой доле печеного хлеба составляет лишь около 20%.

Следует ожидать, что в этом году будет собрано более 123 миллионов тонн зерна, рассказал в беседе с радио Sputnik генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Если ожидания оправдаются, то это будет третий по величине урожай в новейшей истории России после 2017 года, когда было собрано 135,5 миллиона тонн, и 2020-го (133,4 миллиона).

«Я полагаю, что мы соберем более 123 миллионов тонн зерна. Этого более чем достаточно для внутреннего потребления, потому что оно оценивается в районе 80 миллионов тонн», — сказал Петриченко.

Однако, по его мнению, хороший урожай еда ли окажет заметное влияние на цену хлеба в рознице. Как объяснил Петриченко, дело в том, что зерно в ценовой доле печеного хлеба составляет около 20%.

«То есть в цене хлеба зерно составляет только 20%, а все остальное — это затраты на производство, упаковку, доставку, рекламу и много чего еще», — отметил он.

Петриченко объяснил, что «когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это все равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба».

Все остальные факторы колеблются намного сильнее, поэтому, как уверен эксперт, цена зерна в общей картине не будет существенной.

Сельхозпроизводители Московской области ежегодно увеличивают урожай благодаря поддержке региона. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе работает каждый введенный в оборот участок земли, а площади посевов постоянно расширяют. В 2020 году аграрии собрали рекордные 500 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В этом году также планируется больший урожай.