Россиянам рассказали о влиянии службы в армии на пенсию

В трудовой стаж зачитывается время срочной службы. В Пенсионном фонде отметили, что за год в армии начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

В ПФР напомнили при разговоре с РИА «Новости», что пенсионные коэффициенты начисляются за время официального трудоустройства. Их число зависит от суммы страховых взносов и стажа.

В отдельных случаях при расчете пенсии учитывается служба в армии до 2002 года. Однако это не всегда повышает размер выплат.

Ранее россиянам объяснили, что они могут получить деньги, которые были накоплены во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год.

Финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак рассказал, что нужно отложить около 30-40 миллионов рублей, чтобы в старости иметь возможность тратить по 100 тысяч рублей в месяц. При этом начинать откладывать деньги нужно как можно раньше