Общество 08 декабря 2022, 13:28 Россиянам рассказали о важности соблюдения информационной гигиены Кандидат психологических наук Елена Мильто: не стоит после сна сразу читать новости

Читать 360tv в

В современном мире развивается огромный поток информации, которую нужно переосмысливать и тщательно анализировать. О правилах информационной гигиены рассказала сайту «Дни.ру» кандидат психологических наук Елена Мильто.

По словам специалиста, в первые часы после пробуждения не стоит брать в руки телефон и читать новостные каналы. Свободное от сидения в телефоне время необходимо тратить на занятие хобби.

Реклама

Кроме того, каждому человека рекомендовано определить для себя время, которое он будет проводить в интернете — например, полчаса на чтение новостей и полчаса на другие информационные ресурсы.

Реклама