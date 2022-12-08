08 декабря 2022, 13:28
Россиянам рассказали о важности соблюдения информационной гигиены
Кандидат психологических наук Елена Мильто: не стоит после сна сразу читать новости
В современном мире развивается огромный поток информации, которую нужно переосмысливать и тщательно анализировать. О правилах информационной гигиены рассказала сайту «Дни.ру» кандидат психологических наук Елена Мильто.
По словам специалиста, в первые часы после пробуждения не стоит брать в руки телефон и читать новостные каналы. Свободное от сидения в телефоне время необходимо тратить на занятие хобби.
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Кроме того, каждому человека рекомендовано определить для себя время, которое он будет проводить в интернете — например, полчаса на чтение новостей и полчаса на другие информационные ресурсы.
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