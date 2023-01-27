27 января 2023, 13:53
Россиянам рассказали о трендовых аксессуарах этой зимы
Длинные перчатки придадут образу элегантности
Выглядеть модно и стильно можно в любое время года. О трендовых аксессуарах, которые дополнят образ и сделают его актуальным зимой этого года, сообщил сайт «Дни.ру».
Неотъемлемой частью зимнего гардероба являются шапки. В этом сезоне рекомендуется отдать предпочтение шапкам-бини в нейтральных цветах. Также добавить элегантности образу помогут длинные перчатки.
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Кроме того, утеплить голову зимой и при этом выглядеть стильно можно благодаря кожаным косынкам и платкам.
Мода
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