Общество 27 января 2023, 13:53 Россиянам рассказали о трендовых аксессуарах этой зимы Длинные перчатки придадут образу элегантности

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Выглядеть модно и стильно можно в любое время года. О трендовых аксессуарах, которые дополнят образ и сделают его актуальным зимой этого года, сообщил сайт «Дни.ру».

Неотъемлемой частью зимнего гардероба являются шапки. В этом сезоне рекомендуется отдать предпочтение шапкам-бини в нейтральных цветах. Также добавить элегантности образу помогут длинные перчатки.

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Кроме того, утеплить голову зимой и при этом выглядеть стильно можно благодаря кожаным косынкам и платкам.