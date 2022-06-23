Россиянам рассказали о трендах в постельном белье

Основатель и гендиректор фабрики постельного белья Михаил Забелин рассказал сайту «Дни.ру», какие тренды существуют сегодня в постельном текстиле.

«Сейчас мы постоянно расширяем линейку однотонных комплектов без принтов. Палитра очень богатая — так же, как и выбор ткани. Но в то же время все еще есть огромный пласт женщин, которые продолжают любить принты, иногда очень яркие», — обратил внимание Забелин.

Отмечается, в составе ткани должен присутствовать хлопок и больше ничего. Забелин порекомендовал не покупать синтетическое белье, поскольку эта ткань электризуется и плохо дышит, вызывая повышенную потливость.

Также при выборе постельного комплекта стоит обратить внимание на формат его покраски. Белье не потускнеет и не будет краситься, если его окрашивание было реактивным.