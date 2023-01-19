Общество 19 января 2023, 16:23 Россиянам рассказали о трендах в оформлении интерьера в 2023 году Современный интерьер должен отражать индивидуальность человека

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Современный интерьер в 2023 году должен строиться на принципах индивидуальности и экологичности. Такое мнение выразила дизайнер интерьера Ксения Новикова в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, на первых этапах планирования ремонта в доме необходимо задуматься о его функциональности. Так, в последнее время особую популярность приобретает принцип минимализма. Также для создания интерьера многие люди используют экологичные и натуральные материалы — дерево, камень, эко-кожу.

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Отмечается, что главным трендом в 2023 году является интерьер, в котором будет соблюдена особая индивидуальность и философия. Однако дизайнер отметила, что при проработке интерьера человеку необходимо опираться исключительно на внутренние ощущения уюта и комфорта.

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