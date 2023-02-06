Общество 06 февраля 2023, 18:35 Россиянам рассказали о тонкостях работы барменом

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На российском рынке труда отмечается высокая конкуренция среди барменов. О тонкостях их работы рассказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с«Национальной службой новостей».

По словам эксперта, данная профессия требует творческих навыков и креативного подхода. Так, приоритет при приеме на работу будет у тех специалистов, которые уже были ранее отмечены наградами в отрасли.

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Мурадян отметил, что с учетом чаевых хороший бармен может зарабатывать от 120 тысяч рублей.

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