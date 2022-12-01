Общество 01 декабря 2022, 15:34 Россиянам рассказали о сроках хранения красной икры Красную икру лучше всего не покупать заранее

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Красная икра очень долгое время является неотъемлемым атрибутом новогоднего праздничного стола. Научный сотрудник Юлия Макарова рассказала о сроках хранения этого деликатеса «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, зачастую люди при возникновении вопросов о сроках хранения того или иного продукта обращаются к этикеткам. На банке красной икры написано, что продукт необходимо хранить при температуре от -2 до -6 градусов. Однако, по словам Макаровой, такая температура является нестандартной для большинства холодильников.

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Эксперт посоветовала не закупать красную икру заранее и не хранить ее долго в холодильнике.

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