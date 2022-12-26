26 декабря 2022, 18:07
Россиянам рассказали о сроках годности новогодних салатов
Близится Новый год — время бесконечных праздничных застолий с большим разнообразием блюд. О том, сколько можно хранить мясо и салаты после новогодней ночи, рассказал шеф-повар бренда здорового питания How to Eat Никита Ножкин в беседе с РИАМО.
По словам повара, в первую очередь необходимо съесть все овощные салаты, именно они портятся быстрее всего. Срок годности салатов с содержанием мяса составляет 18 часов, а с содержанием рыбы и морепродуктов — 12 часов.
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Отмечается, что запеченная птица может пролежать в холодильнике не более двух суток. Вкусовые качества при многочисленных разогреваниях потеряют утка и баранина.
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Любимый многими холодец нужно будет съесть в течение 12 часов, после этого срока в продукте могут появиться бактерии.
Питание
Новый год
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