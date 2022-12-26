Общество 26 декабря 2022, 18:07 Россиянам рассказали о сроках годности новогодних салатов freepik

Читать 360tv в

Близится Новый год — время бесконечных праздничных застолий с большим разнообразием блюд. О том, сколько можно хранить мясо и салаты после новогодней ночи, рассказал шеф-повар бренда здорового питания How to Eat Никита Ножкин в беседе с РИАМО.

По словам повара, в первую очередь необходимо съесть все овощные салаты, именно они портятся быстрее всего. Срок годности салатов с содержанием мяса составляет 18 часов, а с содержанием рыбы и морепродуктов — 12 часов.

Реклама

Отмечается, что запеченная птица может пролежать в холодильнике не более двух суток. Вкусовые качества при многочисленных разогреваниях потеряют утка и баранина.

Реклама

Любимый многими холодец нужно будет съесть в течение 12 часов, после этого срока в продукте могут появиться бактерии.