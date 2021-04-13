Россиянам рассказали о способе выявить фальшивые лекарства

В российских аптеках практически невозможно столкнуться с поддельными лекарствами. Но в погоне за низкими ценами некоторые россияне покупают препараты через Сеть. А именно в интернет-магазинах чаще всего встречаются фальшивые лекарства.

Как правило, разговор идет о дешевых аналогах дорогостоящих препаратов, рассказал агентству «Прайм» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Если говорить в масштабах всего российского фармакологического рынка, то на сегодня процент поддельных лекарств на нем практически равен нулю, отметил генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк в беседе с газетой «Известия».

Один из главных факторов, способствующих сокращению числа фальшивых лекарств, это введение в стране уголовной ответственности за их производство. Более того, в 2020 году уголовная и административная ответственность за продажу поддельных лекарств была ужесточена и конкретно для таких преступлений, совершаемых через Сеть.

Также Росздравнадзор публикует на своем сайте реестр лекарственных препаратов, которые введены в гражданский оборот. Заработала система мониторинга движения лекарственного препарата. С июля прошлого года в стране запрещена продажа лекарств без маркировки.

Но все еще остались мелкие сайты, часто занимающиеся ассортиментом лишь по одной-двум позициям.

«Я бы очень рекомендовала десять раз подумать, прежде чем что-то покупать, и не соблазняться ценой», — рассказала провизор Ирина Булыгина. При этом она добавила, что слишком низкая стоимость препарата должна наоборот насторожить.

Если подлинность препарата все же вызывает сомнения, то можно обратиться в местные органы Росздравнадзора, написать заявление и передать туда подозрительную упаковку. Как объяснил Шуляк, ее после этого передадут на экспертизу и вынесут решение.