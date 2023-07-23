Общество 23 июля 2023, 08:25 Россиянам рассказали о способе сэкономить при уплате налога на имущество Депутат Гаврилов: можно сэкономить, если снять с учета несуществующий объект недвижимости РИА «Новости»

Читать 360tv в

Если своевременно снять с учета несуществующий объект недвижимости, то можно сэкономить существенную сумму при уплате налога на имущество. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что собственник имущества обязан выплачивать за него налоги. Однако это требование действует до тех пор, пока право собственности признается существующим.

Реклама

«Можно существенно сэкономить, если снять такой объект с учета. У каждого объекта есть предусмотренный срок эксплуатации. Если он снесен или по каким-то причинам не подлежит восстановлению, то на него необходимо прекратить право собственности и снять с государственного кадастрового учета», — рассказал он.

Одной из таких причин является снятие с кадастрового учета, если объект демонтировали. В этом случае можно сэкономить на налогах.

«У нас многие не понимают, для чего нужно снимать с учета такой объект недвижимости. Оставляют фундамент от прошлого сарая на участке и просто о нем забывают», — заключил Гаврилов.

Ранее россиянам рассказали о плюсах приобретения недвижимости без отделки.