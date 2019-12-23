Россиянам рассказали о способе проверить качество алкоголя зажигалкой

Далеко не каждый может распознать по вкусу некачественное спиртное. Однако алкоголь можно просто поджечь и сделать выводы по цвету пламени. Избегать следует зеленого огня, заверил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Проверить качество крепкого алкоголя в домашних условиях легко. Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт», — рассказал Шапкин Агентству городских новостей «Москва».

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По словам специалиста, свечение зеленого цвета будет говорить о наличии в спиртном метилового спирта. Если вы увидели именно такое пламя, то необходимо позвонить полицейским и ни в коем случае не пить этот алкоголь.

Шапкин также добавил, что напитки лучше поджигать и проверять до употребления. В состоянии алкогольного опьянения такие действия могут быть опасны для здоровья.

Эксперт отметил, что в России можно встретить больше подделок именно дорогого и крепкого спиртного. Чаще всего некачественный алкоголь попадается среди виски, коньяка, рома и водки, ценник которых начинается от полутора тысяч рублей.