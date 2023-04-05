Общество 05 апреля 2023, 11:09 Россиянам рассказали о способе, который поможет быстрее уснуть freepik

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Эффективным способом для избавления от тревожных мыслей и быстрого засыпания является загибание пальцев со счетом выполненных за прошедший день дел. Об этом сообщила кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, такое перечисление свершений за день позволит переключиться на достижение каких-то новых значимых результатов. Также способ является позитивным подкреплением для сознания человека.

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Психолог отметила, что во время перечисления можно вспомнить и о всех своих переживаниях, которые в ближайшее время нужно будет разрешить. Далее необходимо выделить одно главное действие, которое позволит достичь цели.

Благодаря такому методу у человека появится направление, куда двигаться дальше, добавила Сулим.