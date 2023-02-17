Общество 17 февраля 2023, 15:47 Россиянам рассказали о способах спасения любовных отношений

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Любые пары в определенные периоды проходят через кризис в отношениях. О том, как его преодолеть и спасти личную жизнь, рассказала клинический психолог Бритни Блэр сайту Daily Mail.

По словам специалиста, партнерам необходимо постоянно друг с другом разговаривать и при возникновении недопониманий сразу же обсуждать проблему. Так, психолог советует начать разговор во время совместной прогулки.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», также спасти отношения можно благодаря интимной жизни по расписанию.

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