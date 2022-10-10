Россиянам рассказали о способах слежки в торговых центрах | 360°

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Россиянам рассказали о способах слежки в торговых центрах

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Профессор Вячеслав Чеглов в разговоре с изданием «Прайм» рассказал о способах слежки, которые используются в торговых центрах.

По его словам, за посетителями следят не только камеры видеонаблюдения, но и специальные счетчики, установленные на входах, написала Gazeta.SPb.

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Также оценить количество посетителей и их передвижения по торговому центру помогают точки Wi-Fi. Профессор при этом отметил, что данный способ является не достаточно информативным, поскольку не все посетители пользуются местным интернетом.

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