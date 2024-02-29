Общество 29 февраля 2024, 00:26 Россиянам рассказали о способах отличить натуральные продукты от подделок Нутрициолог Кузина посоветовала проверять мед при покупке капелькой йода РИА «Новости»

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Недобросовестные продавцы научились подделывать даже продукты питания, и вместо полезной и вкусной пищи существует риск получить отравление и остаться без денег. Нутрициолог Катерина Кузина в комментарии газете «Вечерняя Москва» назвала пять самых подделываемых продуктов и раскрыла способы их проверки во время покупки.

Самым подделываемым продуктом питания врач назвала мед. Недобросовестные торговцы давно научились подделывать полезное лакомство, выдавая за него смесь из сахара, крахмала и ароматизатора. На вкус подделку отличить сложно. Но существует давние и проверенные способы.

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«Если на капельку меда капнуть йод и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мед можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену», — рассказала Кузина.

Нутрициолог добавила, что вместо сметаны можно получить смесь из пальмового масла и крахмала. Но для проверки молочный продукт придется купить, чтобы проверить, как он растворяется в кипятке. Суррогат оставит осадок и от употребления его в пищу лучше отказаться.

Самое большое количество подделок находится в секторе оливкового масла. За оригинальный и полезный продукт часто выдают подделку с примесями обычного подсолнечного

«Когда выбираете масло еще в магазине, смотрите, чтобы на этикетке была надпись DOP. Это гарантирует, что все производство было в одном контролируемом регионе, — заявила Кузина. Также она призвала покупать оливковое масло только в бутылках из темного стекла.

Недобросовестные поставщики научились подделывать даже бутилированную воду, но определить налили в бутылку жидкость из-под крана или использовали для наполнения настоящую артезианскую впадину пока невозможно. Врач дала совет ориентироваться на известные марки и искать на бутылке знак ГОСТ.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала основные признаки натурального сыра. Она отметила, что у продукта без примесей ровная текстура не слишком яркого света. Также настоящий сыр не трескается при нажатии и сохраняет свою форму.