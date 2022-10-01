Россиянам рассказали о способах обмана на кассах магазинов | 360°

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Россиянам рассказали о способах обмана на кассах магазинов

Доцент Лебединская перечислила способы обмана покупателей на кассах магазинов

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Недобросовестные продавцы до сих пор прибегают к известным способам обмана покупателей. Они используют чужие карты лояльности и могут дважды просканировать товар, предупредила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По словам эксперта, с применением карты лояльности у продавцов есть два варианта обмана покупателей.

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«Первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя либо кассира, а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов», — рассказала она агентству «Прайм».

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Во втором случае кассир может поменять карту покупателя на свою, если увидит на ней большое количество бонусов. Еще нечестные работники магазинов могут сказать, что оплата по банковской карте не прошла, когда на самом деле деньги уже снялись. Покупатель, будучи уверенным в отсутствие оплаты, отдает деньги за товар второй раз.

«Нужно обращаться непосредственно в банк. Если банковская организация обнаружит основания для возврата, то деньги спишутся со счета продавца и будут переведены обратно покупателю», — пояснила Лебединская.

Она также предупредила, что иногда магазины отдают обратно деньги при возврате товара, но не начисляют списанные с карты лояльности баллы.

Магазины

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