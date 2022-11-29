Общество 29 ноября 2022, 18:18 Россиянам рассказали о способах новогодних «разводов»

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Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев обсудил с Общественной службой новостей самые популярные способы праздничных «разводов», которые практикуют мошенники в дни новогодних праздников.

«Получение подарков и призов — одна из самых действенных психологических уловок, которые используют мошенники. И Новый год — идеальное время для обмана», — заметил юрист.

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Он напомнил, что многие торговые сети и финансовые организации ради привлечения покупателей учреждают призы и устраивают предновогодние и рождественские распродажи. Аферисты умело обыгрывают этим маркетинговые ходы.

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«Это может быть изготовление сайтов-двойников, рассылка фишинговых сообщений и ссылок, переходя по которым ничего не подозревающий человек попадает в лапы злоумышленников», — обратил внимание Соловьев.

Также он посоветовал не покупать в Сети елки и украшения у ним, поскольку четкое представление об их качестве недоступно покупателю.

«Кроме того, мошенники могут выставлять выгодные предложения о покупке новогодней атрибутики на маркетплейсах. При этом, переведя деньги на указанный счет, человек не получит желаемый товар», — предупредил специлиалист.