Общество 07 марта 2023, 16:58 Россиянам рассказали о способах мошенничества с жильем

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В последнее время активизировались злоумышленники, которые создают поддельные QR-коды и фейковые сайты для поиска жилья. О способах мошенничества сообщили «Известия».

Отмечается, что выписки из Единого государственного реестра недвижимости недавно снабдили QR-кодами, однако сервисов для проверки их подлинности в настоящий момент нет — этим и пользуются мошенники.

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Также способом для приманки потенциальных жертв становятся фейковые сайты ведомств, нотариусов и крупных компаний.

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