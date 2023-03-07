07 марта 2023, 16:58
Россиянам рассказали о способах мошенничества с жильем
В последнее время активизировались злоумышленники, которые создают поддельные QR-коды и фейковые сайты для поиска жилья. О способах мошенничества сообщили «Известия».
Отмечается, что выписки из Единого государственного реестра недвижимости недавно снабдили QR-кодами, однако сервисов для проверки их подлинности в настоящий момент нет — этим и пользуются мошенники.
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Также способом для приманки потенциальных жертв становятся фейковые сайты ведомств, нотариусов и крупных компаний.
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Мошенничество
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