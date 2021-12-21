Россиянам рассказали о содержании токсичных веществ в пиротехнических изделиях

Для того, чтобы фейерверки получились красочными, в них добавляют опасные токсичные вещества. Об этом рассказал профессор, доктор химических наук Дмитрий Мустафин, написал RT.

По словам ученого, токсины, которые содержатся в пиротехнических изделиях, могут вызывать даже онкологические заболевания.

«Для того чтобы сделать фейерверки разноцветными, красивыми, блестящими, добавляют в основном соли неорганических металлов. Они являются достаточно сильными токсикантами, и у них есть токсичность канцерогенная, то есть они могут вызывать онкологические заболевания», — сообщил Мустафин.

Также в состав фейерверков могут входить соединения ртути, соединения сурьмы и очень много других токсичных веществ. То есть пиротехника опасна как для человека, так и для природы. За счет ее сгорания в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа.

Мустафин отметил, что Россия могла бы пойти по примеру США и ограничить использование пиротехники.