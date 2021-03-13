Россиянам рассказали о содержании сахара в вине

Россияне все чаще стали обращать внимание на содержание сахара в вине. С этой точки зрения выбор сухого вина более оправдан, рассказали эксперты «Роскачества».

Исследование, проведенное совместно с холдингом «Ромир», показало, что 32% покупателей выбирают между сухим, полусухим и полусладким вином, для 21% россиян в первую очередь важен критерий сахара. Меньше всего россиян выбирают вино по цвету — только 9%.

Виноделы в сезон уборки урожая почти ежедневно проводят анализы на уровень сахара в ягодах. И если виноград набирает 20 граммов сахара на 100 миллилитров сока, из него получается сухое вино крепостью около 12%. Термин «сухое» означает, что сахар был переработан дрожжами полностью, или «насухо».

Если виноград очень сладкий, то брожение вина охлаждают, и получается полусухое или полусладкое вино. Гораздо более простой способ производства полусладкого — добавление концентрированного виноградного сока в обычное сухое вино. Получается сладкий напиток, но ценность продукта теряется. Такая искусственная «сладость» делает вкус более «плоским» и менее «сложным», как если в зеленый чай положить три-четыре ложки сахара.

Сладость любят и микроорганизмы, поэтому натуральные полусладкие вина требуют дополнительного количества диоксида серы, который является главным винным консервантом.

Тем, кто следит за фигурой, следует помнить, что в вине сахар хоть и сбалансирован кислотами, но он там так же присутствует, как если добавить его в кружку с водой. А еще сахар в сочетании с алкоголем усиливает нагрузку для поджелудочной железы и печени.

В 2020 году люди начали чаще покупать дорогой алкоголь в магазинах. По мнению аналитиков, это произошло из-за закрытия баров и ресторанов на фоне пандемии.