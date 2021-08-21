Россиянам рассказали о «скрытых» налогах

Россияне чаще всего хорошо осведомлены о налогах, которые уплачивают сами, но помимо них есть еще и дополнительные «скрытые» налоги. Они в основном заложены в цену приобретаемой продукции.

Самыми главными из них является НДС и акцизы, которые налагаются на такие товары, как алкогольная продукция, табачная продукция, автомобильный бензин, дизельное топливо, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Найти скрытые налоги можно и в платежах за различные лицензии, страховки, например, по расчетам экспертов, в цене ОСАГО около 25% стоимости полиса составляют скрытые налоги.

«Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства», — отметил юрист.

При это он отметил, что если знать, какие есть скрытые налоги и в каких платежах они присутствуют, можно планировать свои траты заранее, закладывая в бюджете средства на эти расходы.

В России нужно ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах своим сотрудникам. С такой идеей выступила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее мнению, чтобы увеличить в России количество вовлеченных в занятия спортом, необходимо развить корпоративный спорт, внедрив налоговый вычет для компаний-работодателей, которые оплачивают физкультурно-оздоровительные занятия сотрудникам.