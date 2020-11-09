Россиянам рассказали о сферах труда для постоянного дохода в пандемию

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок на площадке форума «Сообщество» рассказала о сферах труда для постоянного дохода в период пандемии коронавирусной инфекции.

По ее словам, наиболее надежными областями в настоящий момент являются социальное обслуживание и медицина. Помимо прочего, Починок посоветовала обратить внимание на работу в онлайн-режиме. Например, поддержка, цифровые решения, IT, удаленные продажи или дистанционное обучение, сообщил сайт NEWS.ru.

Есть работа, которой напротив, по мнению россиян, нужно избегать. Сервис Superjob провел исследование и выяснил, какие профессии считаются самыми непрестижными в нашей стране. Так, граждане не хотят трудиться дворниками, продавцами, кассирами и уборщиками.

Кроме этого, россияне недоверчиво относятся к деятельности блогеров, артистов, журналистов и официантов. Немалая часть жителей РФ не хотела бы быть барменами, курьерами, космонавтами, шахтерами, строителями и юристами.