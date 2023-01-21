21 января 2023, 12:22
Россиянам рассказали о самых выгодных сферах для самозанятых
Основатель платформы «Язанят» Зюков составил рейтинг самых выгодных сфер для самозанятых
Оформление самозанятости позволяет россиянам переходить на специальный налоговый режим и увеличить заработок. Сооснователь платформы «Язанят» Павел Зюков в беседе с RT рассказал, в каких сферах сегодня самозанятые могут получить самый большой доход.
На первые места он поставил строительные специальности. В этой сфере самое большое количество самозанятых и одновременно сильный кадровый дефицит. В этих условиях работодатели за год повысили среднюю заработную плату на 17%.
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На втором месте, по версии Зюкова, ремонт транспорта и автомобильные перевозки. По прогнозу эксперта, оплата работы в этой сфере в ближайшие годы станет только расти.
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«Ремонт машин в отсутствие постгарантийного обслуживания иномарок — отдельная ниша, которая будет популярна в ближайшие два-три года», — пояснил основатель платформы «Язанят».
Замкнула тройку индустрия красоты. Клиенты у сотрудников этой сферы услуг будут всегда, а значит, и стабильный доход.
Большим спросом пользуются специалисты, которые оказывают услуги ремонта дома и клининга. По оценке Зюкова, сейчас в этой сфере трудятся почти 150 тысяч самозанятых, что не покрывает спрос. Низкая конкуренция и большая востребованность позволяют повышать цены на 15% ежегодно.
Также выгодно работать самозанятым в сфере торговли, рекламы и PR. Своих клиентов всегда найдут фотографы, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи и художники.
Самозанятые
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