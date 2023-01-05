Общество 05 января 2023, 03:00 Россиянам рассказали о самых популярных схемах обмана в новогодние праздники Юрист Воробьев предупредил о мошенниках, которые активизировались в период Нового года РИА «Новости»

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Мошенники активизируются в новогодние праздники, когда россияне ищут подарки для своих близких. Об этом юрист Василий Воробьев предупредил в интервью сайту News.ru.

На просторах Сети появляются фишинговые сайты или объявления о продаже какого-либо товара с просьбой внести предоплату. В итоге покупатель ее оставляет, но товар не получает или же ему приходит подделка вместо оригинальной вещи.

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«Можно натолкнуться на объявление, когда предлагают перейти в Telegram-канал, в котором представлен ассортимент по очень выгодным ценам. В итоге просят отправить электронную оплату, а сам товар якобы находится на складе, его заранее посмотреть нельзя, самовывоза нет. Эта схема называется „развод на предоплату“» — подчеркнул Воробьев.

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В этом случае мошенникам нужно, чтобы человек внес какую-ту сумму. Еще одним популярным видом обмана в новогодний период является приглашение на мероприятия через фишинговые сайты. Вот только вместо билетов человеку приходит бесполезное письмо.

Юрист напомнил, что злоумышленники никогда не предоставят возможность предварительно ознакомиться с товаром или забрать его самостоятельно. Поэтому Воробьев советует заказывать вещи только у проверенных поставщиков или пользоваться услугами маркетплейсов.