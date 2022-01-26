Россиянам рассказали о самых частых обманах E-mail-мошенников

Исследования «Яндекс 360» показали, что самой частой уловкой мошенников, рассылающих письма по электронной почте, стало предложение лотерейных билетов, написал NEWS.ru.

Также среди видов мошенничества через почту отметились услуги по оформлению пособий и компенсаций от имени крупных компаний и госучреждений.

«Такие спам-рассылки опасны тем, что обычно содержат просьбы указать платежные данные или другую важную информацию, которая может попасть в руки злоумышленников», — говорится в релизе.

В «Яндексе» предупредили, что наиболее опасными являются письма-пустышки. Они содержат опасный контент. Также мошенники могут рассылать поддельные приглашения на встречи, ссылки в которых переводят на опасные сайты.