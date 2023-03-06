06 марта 2023, 18:31
Россиянам рассказали о самых актуальных подарках на 8 Марта
В качестве подарка на 8 Марта особой популярностью и актуальностью в 2023 году пользуется полное обследование организма. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал бьюти-блогер Марат Бахтияров.
По словам эксперта, идеальным сюрпризом для женщин будет сертификат на генетический тест. Также в этом году для подарка отлично подойдут чек-апы организма и косметологические процедуры.
Реклама
Кроме того, порадовать женщин можно масками, патчами и уходовыми наборами для тела.
Реклама
Праздники
8 Марта
Реклама
Реклама