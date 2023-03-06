Общество 06 марта 2023, 18:31 Россиянам рассказали о самых актуальных подарках на 8 Марта

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В качестве подарка на 8 Марта особой популярностью и актуальностью в 2023 году пользуется полное обследование организма. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал бьюти-блогер Марат Бахтияров.

По словам эксперта, идеальным сюрпризом для женщин будет сертификат на генетический тест. Также в этом году для подарка отлично подойдут чек-апы организма и косметологические процедуры.

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Кроме того, порадовать женщин можно масками, патчами и уходовыми наборами для тела.

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