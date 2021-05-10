Россиянам рассказали о самом выгодном периоде досрочного погашения кредита

Чтобы выгоднее отдать долг банку пораньше, нужно ориентироваться на первую половину срока кредитования, когда идет оплата процентов. Об этом «Российской газете» рассказала директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

«Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг, наоборот, увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним», — объяснила собеседница.

Харнас добавила, что досрочно гасить кредит лучше в день очередного платежа, так как если внести деньги позже, с суммы сначала спишут начисленные проценты просроченные дни. По ее словам, на погашение пойдет остаток средств.

«Перед тем как решиться на досрочное погашение кредита, помните, что в идеале у вас всегда должен оставаться свободный резервный фонд в размере трех-шести ваших средних ежемесячных доходов», — посоветовала Харнас.

Ранее банк «Росгосстрах» выяснил, что каждый четвертый россиянин (27%) покупает машину в кредит. 57% участников исследования рассказали, что заплатили за авто накоплениями.